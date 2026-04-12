تحضيرًا لتشريعيات 2026.. الداخلية تشرع في تنفيذ التدابير الجديدة لقانون الانتخابات

ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اجتماعاً تنسيقياً مع المدراء العامين والإطارات المركزية للوزارة.

ويأتي هذا تبعا لاستدعاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للهيئة الناخبة للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم الخميس 2 جويلية 2026.

وقد خصص هذا الاجتماع لوضع حيز التنفيذ التدابير الجديدة التي يتضمنها الأمر 01-21 المؤرخ في 10 مارس 2021، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، لا سيما أحكام المادة 7 (التعديل الجديد) منه، التي أسندت مهمة التحضير اللوجيستي والمادي لمصالح الوزارة المكلفة بالداخلية.

وفي هذا الإطار، أسدى الوزير تعليمات تقضي بضرورة تقديم المرافقة اللازمة والفعالة، وفق ما تقتضيه الأحكام الجديدة للقانون السالف الذكر، بما يضمن التحضير المحكم لهذا الاستحقاق الانتخابي.