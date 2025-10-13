تحضيرًا لكأس العرب.. المنتخب الرديف يسقط أمام فلسطين وديًا

خسر المنتخب الوطني الرديف (أ’) أمام المنتخب الفلسطيني بهدف دون رد، في مباراة ودية جمعتهما بملعب 19 ماي 1956 بـ عنابة.

في إطار استعدادات المنتخب الرديف لبطولة كأس العرب، المقررة في قطر نهاية العام الحالي.

وسجل هدف الفوز لـ “الفدائي” اللاعب زيد القنبر في الدقيقة الـ38. عقب استغلاله سوء تفاهم في التعامل مع كرة طويلة بين مدافع المنتخب الوطني وحارس المرمى.

ورغم أن رجال المدرب، مجيد بوقرة، سيطروا على المباراة خاصة في الشوط الثاني. غير أنهم فشلوا في إيجاد الطريق إلى الشباك.

للإشارة، هذه المباراة الودية الثانية للمنتخب الرديف أمام فلسطين، بعد الأولى التي جرت الخميس الماضي، وانتهت فوز رفقاء أمير سعيود بثلاثة أهداف دون رد.