تحضيرًا لكأس العرب.. المنتخب الوطني الرديف يفوز على فلسطين وديًا

حقق المنتخب الوطني الجزائري الرديف، اليوم الخميس، فوزًا مستحقًا على نظيره منتخب فلسطين بنتيجة 3-0.

في مباراة ودية جمعت بينهما، بملعب 19 ماي 1956 بعنابة، ضمن التحضيرات الجارية لبطولة كأس العرب المقبلة.

أبناء المدرب الوطني، مجيد بوقرة، قدموا أداءً مميزًا وسيطروا على أطوار اللقاء منذ البداية، بفضل تألق الثلاتي، أمير سعيود، عادل بولبينة، ورضوان بركان.

وسجل المهاجم بركان الهدف الأول في الدقيقة الـ13، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة الـ27 بعد عمل جماعي منسق.

فيما ختم بولبينة ثلاثية المنتخب الوطني (أ’) من ركلة جزاء في الدقيقة الـ35.

القائد أمير سعيود كان نجم اللقاء دون منازع، بصناعته للفرص وتحكمه في نسق اللعب. إلى جانب الأداء العالي للمنظومة الدفاعية التي حافظت على نظافة الشباك.

بهذا الانتصار المعنوي، يؤكد المنتخب المحلي جاهزيته لدخول منافسات كأس العرب بطموحات كبيرة، سعيًا لتكرار تألقه في النسخة السابقة والتتويج باللقب مجددًا.