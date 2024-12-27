تحطم الطائرة.. رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائر-أذربيجان يوقع على سجل التعازي

وقع رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائر- أذربيجان، غربي عبد الباسط، اليوم الجمعة، بمقر سفارة جمهورية أذربيجان، على سجل التعازي الذي فتح إثر حادث تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الاذربيجانية.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، وقع رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائر- أذربيجان، على سجل التعازي، بإسم رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي.

وعبر غربي عن تعاطف وتضامن المجلس الشعبي الوطني مع الحكومة والشعب الاذربيجاني في هذا الظرف الأليم. مؤكدا عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين.