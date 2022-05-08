تحطم حافلة تقل موسيقيين من فرقة PNL في فرنسا
تسبب انقلاب السيارة بالقرب من فير سور لوار في فرنسا، والذي تعرض له موسيقيو فرقة الراب الفرنسية .pnl في ثلاث إصابات طفيفة بحسب المصادر الأولى.
وانقلبت حافلة تقل موسيقيين من مجموعة الراب الفرنسية PNL، المكونة من شقيقين هما Ademo و N.O.S. واسمهما الحقيقي طارق ونبيل أندريو، على الطريق السريع A11 بالقرب من فير سور لوار أون لوار اليوم الأحد. ثلاث إصابات طفيفة.
ووقع الحادث فى حوالى الساعة 7:30 صباحا على الطريق السريع A11 فى اتجاه باريس – نانت.
وحسب الاعلام الفرنسي، فإن الحافلة كانت تقل عشرة أشخاص وكانت “بمفردها في الخندق”.
كما أضاف المصدر أنه تم نقل ثلاثة رجال في الثلاثينيات من العمر إلى مركز مستشفى أنسينيس في حالة خفيفة. وسبعة ضحايا آخرين لم يصابوا بأذى.
ووفقًا لقوات الدرك في Loire-Atlantique، والتي تؤكد المعلومات الواردة من Ouest-France. فإن الحافلة المسجلة في ألمانيا كانت تنقل موسيقيين من مجموعة الراب PNL. والتي من المقرر أن تقدم مساء الأحد في Zenith في Nantes.
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الفنان محمد حزيم في ذمة الله
انتقل إلى رحمة الله، اليوم الأربعاء، الفنان والممثل صانع البهجة محمد حزيم البالغ من العمر 70 عاما. بالمستشفى العسكري الجهوي لوهران بعد أن ساءت حالته الصحية إثر إصابته بقصور كلوي
الراحل محمد حزيم ممثل جزائري من الفنانين البارزين في مجال الفن. وارتبط اسم محمد حزيم مع فرقة بلا حدود، التي اشتهرت بتمثيلياتها الفكاهية في نهاية ثمانينيات القرن الماضي.
وقد كشفت خالدية زوجة الفنان الكوميدي حزيم، أمس الثلاثاء، عن تطورات حالة زوجها الصحية، وهو الذي يتواجد في المستشفى العسكري بوهران.
وفي هذا السياق أكدت خالدية في اتصال هاتفي مع تلفزيون “النهار”، أنه سيتم التكفل بالوضعية الصحية لزوجها وسيتم نقله يوم غد الخميس الى فرنسا لتلقي العلاج بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
كما أضافت زوجة حزيم، أنه سيتم التكفل به أيضا من طرف والي ولاية وهران الذي تنقل اليها وشكرته بالمناسبة.
بالمقابل أكدت المتحدثة أنها تقدمت بنداءات عديدة، للتكفل بزوجها منذ أن كان في مستشفى مصطفى باشا بالعاصمة.
الى جانب ذالك، شكرت خالدية، الشعب الجزائري على وقوفه وتضامنه الكبير مع حزيم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا في هذه المرحلة الصحية الحرجة التي يمر بها زوجها حاليا، داعين له بالشفاء العاجل.
أبرز أعمال الفنان الراحل:
بلاحدود، طبیب بوسنیس، Virus Au Chateau، معاك يا لخضرا، دار المكي، المتسولة، ليزميقري، حراقة، الطبيب، التبذير. حيدو ميدو، عايلة هايلة، بدون تاشيرة، دار الجيران، الفقير والغني، بوضو، النية والحيلة، صفي وشرب، مهمة بلاحدود.