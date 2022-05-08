تحطم حافلة تقل موسيقيين من فرقة PNL في فرنسا

تسبب انقلاب السيارة بالقرب من فير سور لوار في فرنسا، والذي تعرض له موسيقيو فرقة الراب الفرنسية .pnl في ثلاث إصابات طفيفة بحسب المصادر الأولى.

وانقلبت حافلة تقل موسيقيين من مجموعة الراب الفرنسية PNL، المكونة من شقيقين هما Ademo و N.O.S. واسمهما الحقيقي طارق ونبيل أندريو، على الطريق السريع A11 بالقرب من فير سور لوار أون لوار اليوم الأحد. ثلاث إصابات طفيفة.

ووقع الحادث فى حوالى الساعة 7:30 صباحا على الطريق السريع A11 فى اتجاه باريس – نانت.

وحسب الاعلام الفرنسي، فإن الحافلة كانت تقل عشرة أشخاص وكانت “بمفردها في الخندق”.

كما أضاف المصدر أنه تم نقل ثلاثة رجال في الثلاثينيات من العمر إلى مركز مستشفى أنسينيس في حالة خفيفة. وسبعة ضحايا آخرين لم يصابوا بأذى.

ووفقًا لقوات الدرك في Loire-Atlantique، والتي تؤكد المعلومات الواردة من Ouest-France. فإن الحافلة المسجلة في ألمانيا كانت تنقل موسيقيين من مجموعة الراب PNL. والتي من المقرر أن تقدم مساء الأحد في Zenith في Nantes.

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