تحطم طائرة أندونيسية في البحر كان على متنها 189 راكبًا

تحطمت اليوم الاثنين، طائرة ركاب أندونيسية ،في البحر أثناء رحلة من جاكرتا إلى سومطرة،وكان على متنها 189 شخصا

وقال المتحدث بإسم وكالة البحث والإنقاذ في إندونيسيا يوسف لطيف، عند سؤاله عن مصير الطائرة “تأكدنا أنها تحطمت”.

مشيرا إلى فقدان الاتصال بالطائرة بعد 13 دقيقة من إقلاعها، لافتا إلى أن زورقا كان يغادر ميناء العاصمة شاهد الطائرة

لدى سقوطها.

ومن جهتها أعلنت الوكالة الوطنية للطوارئ في اندونيسيا، العثور على جثة أحد ضحايا الطائرة.

كما أكد رئيس وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية محمد سيوجي، العثور على حطام طائرة “ليون إير” في موقع فقدان الاتصال بالطائرة المنكوبة.

وأضاف سيوجي: “لا نعلم ما إذا كان هناك أيّ ناجين”.

ونقلت وكالة “رويترز” عن الرئيس التنفيذي لمجموعة “ليون آير” إدوارد سيرايت قوله: “لا يمكننا تقديم أي تعليق في هذه اللحظة… نحاول جمع كل المعلومات والبيانات”.

وأشار إلى أن مؤتمرا صحفيا سيعقد في وقت لاحق يوم الاثنين للإعلان عن ملابسات الحادثة