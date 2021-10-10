تحطم طائرة روسية ومصرع 19 شخصا من ركابها

لقي 19 شخصا مصرعهم وأصيب 3 آخرون في تحطم طائرة ، اليوم الأحد، بالقرب من منطقة “تتارستان” بروسيا.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية، أن الطائرة الروسية من طراز “إل 410″، كان على متنها 23 شخصا، تحطمت بالقرب من منطقة تتارستان.

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