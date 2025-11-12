تحطم طائرة عسكرية في تركيا يخلف 20 قتيلا

أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 20 عسكرياً كانوا على متن طائرة شحن عسكرية تحطمت الثلاثاء في شرق جورجيا أثناء عودتها من أذربيجان.

ونشرت السلطات التركية أسماء العسكريين العشرين وصورهم. من غير أن توضح في الوقت الحاضر أسباب تحطم الطائرة من طراز C-130.

ووفقاً لبيان نقلته وكالة الأنباء التركية “الأناضول” عن وزارة الدفاع التركية. فإن “الطائرة كان على متنها 20 فرداً بمن فيهم طاقمها”.

وأضاف البيان أن تحديد سبب التحطم -التي عثرت فرق البحث والإنقاذ الجورجية على حطامها- سيتم بعد فحص دقيق للحطام من قبل الفريق التركي المختص.

وأقلعت من غادجا في غرب أذربيجان متوجهة إلى تركيا. وتحطمت بعد زمن قريب من دخولها أجواء جورجيا بعد ظهر الثلاثاء.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور