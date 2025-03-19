تحطم طائرة عسكرية مقاتلة واستشهاد طيار بولاية أدرار

تحطمت، اليوم الأربعاء طائرة عسكرية مقاتلة، بالقرب من منطقة أولف بولاية أدرار بالناحية العسكرية الثالثة، مما أسفر عن استشهاد الطيار المقدم بكوش نصر.

وقدم الفريق أول السعيد شنڨريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. تعازيه أمام هذا المصاب الجلل.

كم تقدم باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى عائلة الشهيد وأقاربه. سائلا الله العليّ القدير أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة.

كما أمر الفريق أول إثر هذا الحادث. بفتح تحقيق لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.