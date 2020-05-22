تحطم طائرة على متنها 107 ركاب في باكستان

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تحطم طائرة على متنها 107 ركاب في باكستان
بقلم معين تيت    

أكدت شركة الخطوط الباكستانية، صباح اليوم الجمعة، تحطّم طائرة باكستانية تحمل 107 أشخاص، قرب منطقة سكنية بمدينة كراتشي.

وقالت سلطة الطيران المدني في باكستان إن الطائرة تحطمت أثناء هبوطها قرب مطار كراتشي، جنوب البلاد.
وكشفت وسائل إعلام محلية بأن الطائرة كانت قادمة من مدينة “لاهور” الباكستانية، وأنها سقطت فوق منطقة سكنية وسببت بها أضرارا بالغة.

وكشف صور أولية تصاعد دخان أسود كثيف من موقع الهبوط، وبدا أن بعض المباني تضررت من جراء الحادث المأساوي.

هذا ويتم حاليا إرسال وحدات للتدخل السريع والجيش الباكستاني للمشاركة في عمليات الإنقاذ على خلفية تناثر أشلاء ضحايا، فيما لم يتم التأكد من عدد الوفيات إلى حد الآن.


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