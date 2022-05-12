تحطم طائرة في الكاميرون والبحث جار عن الناجين
أعلنت وزارة النقل الكاميرونية يوم أمس الأربعاء أن طائرة كانت تقل 11 شخصا تحطمت في غابة بوسط البلاد.
وقالت الوزارة في بيان إن المراقبين الجويين فقدوا الاتصال بالطائرة التي تم تحديد موقعها لاحقا. في غابة بالقرب من منطقة نانغا إيبوكو، على بعد نحو 150 كيلومترا شمال شرق العاصمة ياوندي.
وأكد مسؤول في الوزارة طلب عدم كشف هويته “تحطم” الطائرة، مشيرا إلى أن رجال الإنقاذ. يحاولون معرفة إن كان بالإمكان إنقاذ أحد من ركابها.
وأفادت مصادر رسمية لوكالة “فرانس برس” بأن الطائرة مستأجرة من قبل شركة الكاميرون لنقل النفط “كوتكو”. التي تعمل على صيانة خط أنابيب للموارد الهيدروكربونية يمتد بين الكاميرون وتشاد المجاورة.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الطائرة أقلعت من مطار ياوندي – نسيمالين باتجاه بيلابو في شرق البلاد.
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تحطم طائرة على متنها 133 راكبا في الصين
أفادت وسائل إعلامية، عربية وغربية، اليوم الاثنين، عن تحطم طائرة على متنها 133 شخصا في الصين. ولم يتم لحد الآن إصدار أي معلومات عن عدد الضحايا.
كما قالت وسائل إعلام صينية، إن طائرة الركاب تابعة لشركة طيران شرق الصين، وقعت في جوانجشي. وتعتبر الطائرة من طراز “بوينغ 737” تابعة للخطوط الجوية الصينية.
وذكرت محطة “سي.سي.تي.في” الحكومية اليوم الاثنين، أن طائرة ركاب تابعة لشركة “تشاينا إيسترن” تحطمت مع عدد غير معروف من الضحايا.
في حين، تحطمت “بوينغ 737″ في الريف بالقرب من مدينة ووتشو في منطقة قوانغشي و”تسبب الحادث بحريق في الجبل”. حسبما ذكر تلفزيون الصين المركزي، كما أضاف أنه تم إرسال فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث.
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سقوط طائرة “ميغ 29” بالقاعدة الجوية ببوسفر واستشهاد رائد طيار
تحطمت مساء اليوم، طائرة عسكرية مقاتلة من نوع ميغ 29، بسبب خلل تقني بعد إقلاعها مباشرة من القاعدة الجوية بوسفر بالناحية العسكرية الثانية.
وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فرغم تمكن الطيارين من القفز، فلقد نتج عن الحادث استشهاد الرائد الطيار بن مبخوت الطاهر متأثرا بجروحه بالمستشفى العسكري الجهوي الجامعي بوهران.
وعلى إثر هذا الحادث الأليم، أمر قائد الاركان الفريق السعيد شنقريحة، بفتح تحقيق فوري لمعرفة أسباب وظروف الحادث.
كما تقدم هذا الأخير، باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الشهيد وأقاربه.
متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه.
وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. إنا لله و إنا إليه راجعون”.