تحطم طائرة في الهند

ذكرت الشرطة الهندية، اليوم الخميس، أن طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية تحطمت في مطار مدينة أحمد أباد غرب الهند.

وأوضحت الشرطة الهندية أن الطائرة النكوبة التي تحطمت قرب مطار أحمد أباد. وكان على متنها ما لا يقل عن 242 شخصا وهي من طراز بوينغ 8-787 .

وذكرت قنوات تلفزيونية أن الحادث وقع عند إقلاع الطائرة.

وقالت “رويترز” إن “الرحلة الجوية ’إيه آي 171‘ التابعة للخطوط الهندية. التي تحطمت في منطقة مدنية خارج مطار أحمد أباد في الهند كانت متجهة لمطار غاتويك في لندن.

الخطوط الجوية الهندية: الطائرة المتحطمة كانت متوجهة إلى مطار غاتويك في لندن

ومن جهتها، أكدت هيئة تنظيم الطيران المدني الهندية، أن طيارو الطائرة المنكوبة ارسلوا إشارة استغاثة لإدارة خدمات التحكم بعد إقلاعها بفترة وجيزة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور