تحطم مروحية عسكرية في تونس ومقتل طاقمها

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الخميس، عن تحطم مروحية عسكرية في عرض البحر، ومقتل طاقمها.

وحسب بيان للوزارة، تم انتشال جثتين وأجزاء من حطام الطائرة فيما لا تزال عمليات البحث جارية.

وأفادت وزارة الدفا بأن الطائرة المروحية التي تم الإعلان في وقت سابق عن فقدان الاتصال بها بمنطقة “كاب سيراط”، ليلة أمس الأربعاء، قد سقطت في عرض البحر.

وتقوم حاليا وحدات الغوص المختصة التابعة لجيش البحر، بعملية انتشال الجثث. إذ تم إلى حد الآن انتشال جثتين وأجزاء من الحطام.

وكانت وزارة الدفاع أعلنت صباح اليوم الخميس، عن فقدان الاتصال بمروحية وطاقمها المتكون من أربعة أفراد.

وكانت المرويحة بصدد تنفيذ مهمة طيران ليلي، أمس الأربعاء، بمنطقة كاب سيراط، من ولاية بنزرت.