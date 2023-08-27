تحطم 7 سيارات اثر انهيار جدار قديم لمرآب ببلدية محمد بلوزداد بالعاصمة

تدخلت مصالح الحماية المدنية بالعاصمة، يوم الأحد، من ان اجل حادث انهيار جدار جراء الهبوب القوي للرياح بولاية الجزائر.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلم يتم تسجيل اي خسائر بشرية في هذا الإنهيار.

أين تدخلت مصالح الحماية على الساعة 15سا07د من أجل حادث انهيار جدار قديم لمرآب ببلدية محمد بلوزداد دائرة حسين داي، من جراء هبوب قوي للرياح.

وخلف سقوط الجدار تحطم 7 سيارات كانت مركونة داخل المرآب.