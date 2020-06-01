تحـديـد 30 فرعا فلاحيا في الجزائر

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار وزاري يتضمن تحديد 30 فرعا فلاحيا من قبل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

وينص القرار الوزاري بتحديد إطار تنظيم المهن الفلاحية المشتركة وإلى تحـديـد قائمـة الفـروع الفلاحية.

وجاءت قائمة الفروع الفلاحـية كما يأتي:

قائمة فرع الحبوب، البقول الجافة، الحليب، البطاطا، الخضروات، الطماطم الصناعية، البصل والثوم.

كما تشمل هذه القائمة فرع اشجار الفواكه ذات النوى وذات البذور، فرع الاشجار المثمرة المقاومة للجفاف، فرع التفاح، الزيتون، الحمضيات، النخيل، الكروم، الصبارة، الزعفران، النحل وكذا فرع الدواجن وفرع الأرانب.

كما تتضمن القائمة فرع الابقار، الأغنام، الماعز، الابل، الخيول، الخشب، الفلين، النباتات ذات الرائحة العطرية، الطبية، الأرقان والخروب.