تحفيزات جديدة للمصدرين.. 50 بالمئة من تكاليف النقل البري على عاتق الدولة

كشف محمد خساني رئيس الفيدرالية الجزائرية للإستيراد والتصدير والتجارة الدولية، أن الحكومة تدفع نسبة 50 بالمئة من تكاليف النقل البري لسلع وبضائع المصدرين إلى البلدان الإفريقية.

و أضاف المتحدث في إتصال هاتفي لـ “النهار أون لاين” أن وزارة التجارة أبرمت مؤخرا إتفاقية مع “شركة لوجي ترانس” الرائدة في النقل البري للسلع والبضائع من أجل تحفيز المتعاملين الإقتصاديين على اكتساح السوق الإفريقية.

كما أوضح أن الجزائر بحاجة ماسة إلى إفتتاح فروع “للبنك الجزائري الخارجي” في عديد البلدان الإفريقية، من أجل تسهيل العمليات المصرفية، مقترحا أن تكون عملة موحدة بين بلدان افريقيا.

وعلى الصعيد الداخلي، جدد مطالبه بضرورة إستحداث شباك موحد للمصدرين من أجل تخفيف الأعباء الإدارية والبيروقراطية لاسيما في إستخراج شهادات المنشأ والسجل التجاري.