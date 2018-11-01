تحقيقات أمريكية حول مقتل فتاتين سعوديتين في نيويورك

تواصل الشرطة الأمريكية، تحقيقاتها حول مقتل فتاتين سعوديتين، عثر على جثتيهما على ضفاف نهر “هدسون” بنيويورك، قبل أسبوع .

و حسب موقع أمريكي، فإن الفتاتين “تالا” و”روتانا فارع” البالغتان من العمر(16 و22 عاما)، كانتا طلبتا اللجوء السياسي في الولايات المتحدة.

وأضاف المصدر، أن سفارة بلادهما في نيويورك، طلبت عدة مرات من الفتاتين العودة إلى البلاد بعد طلبهما اللجوء.

وتجدر الإشارة، أنه تم العثور على جثتي الضحيتين مربوطتين معا بشريط لاصق، عند منطقتي الخصر والقدمين.

حيث عثر عليهما في قاع النهر من طرف السلطات الأمريكية .