تحقيقات أمنية بعد السطو على مستلزمات طبية من ميناء وهران

فتحت مصالح الأمن بوهران تحقيقاتها بعد إيداع شركة تصدير واستيراد شكوى تفيد بتعرض عتاد جراحة أسنان للسرقة من ميناء وهران، بعد اقدام مجهولين على كسر قفل حاوية قبل الاستيلاء عليها.

عتاد جراحة الاسنان والذي هو ملك لصاحب شركة استيراد وتصدير لمواد ومستلزمات طبية تم سرقته في ظروف غامضة من ميناء وهران بكسر حاوية كان يتم تسوية الإجراءات الإدارية والجمركية المعمول بها قبل تسليمها لصاحبها الذي استوردها من الخارج وبالعملة الصعبة.

ورغم أن الحاويات المتواجدة بميناء وهران يتم حراستها وضمان وصولها لأصحابها من قبل مؤسسة تسيير الميناء إلا أنها تشهد مؤخرا العديد من عمليات السطو آخرها الاستيلاء على كميات معتبرة من أكياس الفلفل الأسود قدرتها مصادرنا بالقناطير بكسر أقفال حاوية داخل ميناء وهران،

قبل الفرار على متن المركبة اخترقت بها العصابة حاجزا أمنيا لشرطة الحدود بمخرج الميناء، أين اصيب شرطي حاول منعهم من المرور بعد التفطن لعمليتهما الإجرامية،

فيما تمكنت عناصر من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لوادي تليلات بالتنسيق مع فصيلة الأبحاث بوهران في عملية مماثلة من حجز ما مقداره 351 قنطارا من مادة القمح اللين المستورد،

كانت على متن شاحنة نصف مقطورة مستخرجة من ميناء وهران على إثر معلومات وردت إليهم تفيد بعمليات استخراج عديدة لكميات من القمح اللين المستورد من الخارج والمخصص للاستهلاك البشري من ميناء وهران باتجاه ولايات أخرى،

ليتم المباشرة في جملة من التحقيقات وعمليات الترصد والمراقبة بتتبع حركة دخول وخروج شاحنات القمح انطلاقا من ميناء وهران إلى وجهاتها أخرى.