تحقيقات أمنية في ملبنة الأوراس حول ثغرة مالية تجاوزت 20 مليار سنتيم بباتنة

كشفت مصادر مطلعة للنهار أن مصالح الأمن بباتنة باشرت منذ أيام تحقيقات أمنية معمقة في ملبنة الأوراس. عقب اكتشاف ثغرة مالية تجاوزت 20 مليار سنتيم. حيث تم توقيف 5 إطارات وموظفين بين ملبنة الأوراس وبنك الفلاحة للتنمية الريفية.

وعن هذه القضية وفقا لما جاءت به مصادرنا، فتعود الى اكتشاف مسؤولوا بنك الفلاحة للتنمية الريفية تزويرا لختم هذا البنك على وثائق خاصة بملبنة الأوراس. ليتم ابلاغ الجهات المختصة. التي باشرت تحقيقا أوليا أفضى الى اكتشاف ثغرة مالية تزيد عن 20 مليار سنتيم. مع احتمال تجاوز هذا الرقم بكثير عندما تنتهي التحقيقات.

الى ذلك علمت النهار أن جهات عليا في البلاد قررت مؤخرا فتح ملف منح 12 سكنا اجتماعيا لأقرباء عمال وموظفين في الولاية وأقرباء صفيين وبرلمانيين ومنتخبين ولائيين وبعض المحسوبين على النشطاء الجمعويين والفايسبوكيين، وذلك في ظروف غامضة ومشبوهة وبعيدة كل البعد عن الأطر القانونية المعمول، مع امكانية الانتقال أيضا في ملف السكن الترقوي المدعم ” lpa ” الذي يشاع أيضا أنه عرف جملة من الخروقات، لذلك تعالت مؤخرا أصوات آلاف المواطنين بضرورة الإعلان عن قائمة المستفيدين مثلها مثل قوائم السكن الإجتماعي.