تحقيقات أمنية في ملفات دعم مادتي القمح وغبرة الحليب وعقود الإمتياز لمشاريع الإستثمار بجيجل

شرعت الأجهزة الأمنية المختصة بولاية جيجل في فتح تحقيق معمق في قضية فساد تتعلق باستفادة عدد من أصحاب المطاحن المتواجدة عبر اقليم الولاية من الدعم الخاص بالحصول على مادة القمح.

وحسب مصادر أمنية خاصة أوردت الخبر لـ” النهار أونلاين” فان عملية التحقيق قد تم خلال مرحلتها الأولى سماع أقوال أصحاب هذه المطاحن والمشتبه في تورطهم المباشر في الحصول على هذا الدعم المقدر بمبالغ مالية ضخمة دون غير حق و بطريقة مخالفة للقانون.

وأضافت ذات المصادر، أن ذات المصالح الأمنية تواصل تحقيقها مع بعض الأطراف المشتبه في تورطهم فيما اضحت تعرف بقضية التلاعب و الاستفاد من دعم غبرة الحليب عن طريق التحايل.

وكشفت نفس المصادر، أن التحقيقات جاءت في الوقت الذي تم فيه منذ يومين سماع أقوال عدد من الأميار في قضايا تتعلق بطريقة منح مجموعة من المشاريع الإستثمارية ذات الطابع السياحي والتي منحت في وقت سابق لمستثمرين خواص عن طريق الحصول على عقود امتياز.

وحسب مصادر “النهار أونلاين” فان عملية التحقيق المتواصلة في ما يزيد عن 100 ملف استثماري استفاد أصحابها من عقود امتياز في مختلف المجالات كالسياحة و الصناعة و الصحة غير ان العديد من هذه المشاريع لم تنطلق بها الأشغال بسبب عجز اصحابها عن التمويل الامر الذي قد يؤدي الى إعادة سحب عقود الامتياز منهم بعد الانتهاء من مراحل التحقيق الامني و القضائي الجاري الذي تزامن و سلسلة التغييرات وإنهاء مهام عديد الاطارات بمختلف القطاعات.