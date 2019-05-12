تحقيقات أمنية مع أميار ومنتخبين عبر 22 بلدية بوهران

اشتبه تورطهم في قضايا فساد

باشرت عناصر من المصلحة المالية والاقتصادية التابعة لامن وهران الى جانب مصالح الدرك الوطني بالتنسيق مع وكلاء الجمهورية لمختلف المحاكم المتوزعة على مستوى الولاية.

جملة من التحقيقات في قضايا فساد يشتبه تورط العديد من رؤساء البلديات والمنتخبين فيها تخص اكثر من 3500 مداولة لصفقات مشبوهة.

وذلك عقب تعليمة وزارية أمرت بفتح تحقيقات واسعة بـ 22 بلدية من أصل 26 بلدية بوهران اشتبه تورط العديد من الأميار والمنتخبين فيها.

نذكر على سبيل المثال لا الحصر بلدية الكرمة، بوتليليس، سيدي الشحمي، العنصر، عين الكرمة، السانية والبرية في قضايا متعلقة بابرام صفقات مشبوهة.

إضافة إلى استغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزور إلى جانب تبديد أموال عمومية.

حيث سيتم استدعاء المشتبه بهم للاستماع إلى أقوالهم في التهم الموجهة إليهم.

فيما سيتم مباشرة التحقيق مع عدد من رؤساء البلديات والمنتخبين لضلوعهم في قضايا فساد وتبديد أموال عمومية كانت موجهة لمشاريع التنمية المحلية.

علما وللاشارة ان قاضي التحقيق بالغرفة الثانية على مستوى محكمة الجنح بأرزيو مان الأسبوع الفارط قد استمع الى رئيس بلدية بئر الجير.

رفقة أمينه العام ومنتخبين والمكلّف بالصفقات وعدد من موظفي البلدية بعد متابعتهم بتهم ابرام صفقات مشبوهة، سوء استغلال الوظيفة.

وابرام صفقات لمشاريع مجدولة لفائدة بلدية بئر الجير يُشتبه في أنها غير مطابقة للقانون المعمول به.

بعدما استفادت بلدية بئر الجير من ميزانية 40 مليار سنتيم لم تتجسد تم ضبط بمساكنهم بعد أخذ إذن من وكيل الجمهورية بتفتيشها العديد من الملفات الخاصة بتلك الصفقات المشبوهة.

اديع بعضهم الحبس المؤقت فيما تم وضع آخرون تحت الرقابة القضائية إلى غاية انتهاء التحقيقات.