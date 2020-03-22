تحقيقات إقتصادية حول بيع مواد صيدلانية في الأرصفة بعنابة

باشرت مصالح التجارة لولاية عنابة، تحقيقات إقتصادية معمّقة حول عمليات تموين مشبوهة لمواد صيدلانية تباع على الأرصفة وقارعة الطرقات، بطرق قد تشكّل تهديدا آخر للصحة العمومية.

وأكد في ذات الخصوص مدير التجارة لولاية عنابة في تصريح لـ”النهار”، بأنّ هذه التحقيقات تجري بالتنسيق مع مديرية الصحة ومصالح الأمن، وستشمل عددا من بائعي الجملة والصيادلة للوقوف عند الكميات المقتناة من الكمّامات الطبية والوجهة التي حولت إليها.

وذلك على خلفية إنتشار هائل لعملية بيع الكمّامات الطبية عبر الشوارع والطرقات.

كما كشف مدير التجارة عن تسجيل مصالحه 15 مخالفة سجلت على محاضر تتعلق بالمضاربة في الأسعار وعدم توفر شروط الصحة في عرض المنتوج، من بينها إقتراح غلقين إداريين.

كما كشف ذات المتحدث، عن وجود عمل رقابي ميداني بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، وذلك بعد تلقي تبليغات تتعلق ببيع خليط لمادة “الشامبو” بمواد مجهولة تسوّق على قارعة الطرقات على أساس أنها مواد معقّمة.