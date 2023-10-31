تحقيقات تصل إلى 24 شهر للخاضعين لضريبة على الثروة

يخضع المكلفون بالضريبة على الثروة أو على الدخل الإجمالي للمداخيل، لتحقيقات لمدة أقصها سنة ويمكن تمديدها بسنة أخرى في حال اكتشاف ثروة خفية.

وحددت الحكومة بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2024، آجال التحقيقات التي تقوم بها المصالح الجبائية، وأكدت على وجوب منحه أجلا للتحضير يقدر بخمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ استلام الإشعار، واشارت إلى أن الإشعار بالتحقيق يجب أن أسماء، رتب المحققين والفترة المعنية بالتحقيق وفي حال استبدال المحققين يجب إعلامه كتابيا، كما يمكن الخاضع للتحقيق اختيار مستشار.