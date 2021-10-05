تحقيقات تكشف.. جرائم جنسية داخل كنائس فرنسا

يتواصل سيناريو الفضائح في فرنسا، وهذه المرة من خلال ما فجره تحقيق للهيئة المستقلة بخصوص الاعتداء الجنسي في الكنيسة. وقال التحقيق، إن الكنيسة لم تقم بما يكفي لتجنب هذه الجرائم، وأكدت أن “علم اللاهوت” الكنسي يحتاج لمراجعة بعض المفاهيم.

وأعلن رئيس اللجنة، “جان مارك سوف”، بالتقرير، اليوم الثلاثاء، إن ما بين 165 و270 ألف ضحية لرجال دين منذ 1950. مؤكدا على ضرورة مراجعة مفاهيم الطاعة وحرمة الكاهن، مشيرا إلى أن الكنسية بحاجة إلى إنشاء محكمة داخلية.

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وأضاف التقرير، أن تعاليم الكنيسة الكاثوليكية حول الجنس والطاعة وحرمة الكهنوت، ساعدت على وقوع الاعتداءات الجنسية من رجال الدين. قائلا “إن الكنيسة بحاجة إلى إصلاح الطريقة التي تعاملت بها مع تلك القضايا لإعادة بناء الثقة مع المجتمع”.

ومن جهته، طلب ممثل عن أساقفة الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا، الصفح من ضحايا الاعتداءات الجنسية من قبل رجال الدين. وجاء الاعتذار بعد أن نشر تقرير عن حجم الانتهاكات في الكنيسة الفرنسية منذ عقود.

وقال رئيس مؤتمر أساقفة فرنسا، “إريك دي مولين بوفورت”، إنه وزملاءه الأساقفة أرادوا أن يعبّروا للضحايا عن خجلهم من الانتهاكات.

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