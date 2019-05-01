تحقيقات تكشف فضائح في توزيع التحصيصات السكنية بالوادي

كشف بيان رسمي موقع من طرف عبد القادر بن سعيد والي الوادي، عن خروقات توصف بالفضيحة المدوية في توزيع التحصيصات السكنية فاقت 1320 ملف من 5550 تحصيصة.

وكشف البيان أن 240 ملف لأطفال لم يبلغوا العمر القانوني، يوم ايداع الملف و81 ملف اخوة من نفس العائلة لم يبلغوا 30 سنة، اضافة إلى 297 ملف رفض على مستوى البطاقية.

و232 ملف تم رفضه على مستوى الحفظ العقاري، و15 ملف على مستوى وكالة العقارية لتسيير والتنظيم العقاريين والحضريين، اضافة الى 52 ملف لكبار السن.

كما تم الطعن في 78 حالة عن طريق لجنة الطعون و154 مستفيد من السكن الاجتماعي كما تنازل 171 شخص على التحصيصة.

هذا ووعد في وقت سابق والي الولاية، فضح التلاعب في ملفات توزيع السكن والتحصيصات في انتظار توجيه الملف للمتلاعبين والتحقيق على أعلى مستوى لردع مثل هذه التجاوزات الخطيرة.

وعرفت هذا التوزيع غليان واحتجاج في وقت سابق ادى الى شلل في طرقات المدينة .