تحقيقات حول تسويق لحوم حمير بعد اكتشاف هياكل عظمية لحيوانات في وهران

عثرت مصالح الدرك، اليوم السبت، على بقايا حيوانات حمير، داخل مفرغة عشوائية في منطقة سيدي البشير بإقليم ولاية وهران.

وأفادت مصادر مطلعة لـ”النهار أونلاين” أن العملية التي نفذها أفراد الدرك بالتنسيق مع منظمة حماية المستهلك بوهران، في أعقاب تفتيش موقع بمفرغة عشوائية، أسفرت عن العثور على بقايا حمير.

وتم تفتش المنطقة إثر استغلال معلومات أفاد بها مواطن اتصل بمنظمة حماية المستهلك، بعد عثوره على رؤوس وعظام حيوانات، تبين أنها تعرضت للسلخ، لترمى بقاياها في مفرغة عشوائية قرب حي 1600 مسكن بمنقطة سيدي البشير.

ويرجح أن تكون تلك البقايا وهي عبارة عن رؤوس وهياكل عظمية لقطعان من الحمير، من مخلفات استغلالها لتسويق لحومها للاستهلاك البشري.

وعلمت “النهار أونلاين” أن مصالح الدرك الوطني بوهران فتحت تحقيقا معمقا، لمعرفة مصدر تلك البقايا وما إذا كان الأمر يتعلق بنشاط شبكة لتسويق لحوم الحمير في أسواق ومحلات الجزارة.