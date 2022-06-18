تحقيقات حول فضيحة غش في “الباك” تطيح بـ14 شخصا على الأقل في تبسة

تم توقيف 14 شخصا على الأقل، بعد تحقيقات حول فضيحة غش خلال امتحانات شهادة البكالوريا في ولاية تبسة.

وأشرفت على هذه التحقيقات مصالح مكافحة الجريمة الالكترونية والأمن الحضري الثالث بتبسة.، أين يوجد من بين المشتبه بهم الموقوفين موظفون بمركز الإجراء فارس علال وأساتذة.

هذا وكان وكيل الجمهورية قد امر بهذه التحقيقات بعد ورود معلومات حول تغيير أوراق الإجابة الحقيقية بأخرى مشابهة حضّرها أساتذة لفائدة أحد المترشحين.