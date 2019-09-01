تحقيقات حول مجهول زعم أنه أمين عام الجامعة وحاول ابتزاز طالبة في شرفها

فتح أمن جيجل تحقيقا حول لقطات فيديو مصورة، تُظهر شخصا يحاول ابتزاز طالبة بالجامعة في شرفها مقابل منحها نقاطا إضافية.

وقد أثارت لقطات الفيديو التي يجري تداولها بشكل واسع على الأنترنت، شخصا وهو يرافق طالبة قرب مبنى الجامعة، ويتحدث معها.

وبدا الشخص المجهول على الفيديو، وهو يزعم أنه أمين عام الجامعة، غير أنه راح يتلفظ بعبارات خادشة للحياء خلال حديثه.

وكان الشخص المجهول يحاول إقناع الطالبة بقبول الرضوخ لرغباته الحيوانية، مستعملا أسلوب الترغيب وبلغة مملوءة بعبارات التحرش.

وخلّفت تلك اللقطات المصورة حالة استياء واسعة، ليس فقط في الوسط الجامعي، بل في كامل جيجل، المعروفة بكونها منطقة محافظة.