تحقيقات حول هويات المترشحين الأحرار ومستواهم في «باك» 2019

«أوناك» سيقوم بعمليات “الغربلة” قبل تأكيد التسجيلات النهائية

نتائج التحقيق ستمكن من احصاء عدد التسجيلات الكاذبة

أكد مصدر عليم من الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، أنه سيتم إجراء تحقيق في هوية والمستوى الحقيقي للمترشحين الذين سجلوا في امتحان البكالوريا لدورة 2019، ومطابقة المستوى الذي تحصلوا عليه مع المستوى المطلوب، والذي يجب أن يكون الثالثة ثانوي.

وقال، أمس، مصدر من «أوناك»، إن التحقيقات التي تم مباشرتها ستكون قبل الشروع في عملية تأكيد النتائج المقرر منتصف شهر جانفي القادم، والتي ستمتد إلى شهر مارس، وهدفها هو غربلة المترشحين ومعرفة هويتهم خاصة بالنسبة للمترشحين الأحرار.

وقال المصدر في هذا الصدد، إن التسجيلات السابقة عرفت تسجيل تلاميذ لا يوجد لديهم مستوى ثالثة ثانوي، وأغلبهم قادمون من الديوان الوطني للتعليم عن بعد، وهو الأمر الذي تم اكتشافه بعد عملية مطابقة النتائج المتحصل عليها مع المعلومات التي تم تسجيلها على مستوى الموقع.

وذكر الديوان أنّ الملف الورقي للترشح لامتحان البكالوريا دورة جوان 2019، يتكوّن من استمارة التسجيل الإلكترونية التي تسحب من موقع الديوان بعد التسجيل.

وبالنسبة للأحرار يجب أن تؤشر من قبل طبيب يؤكد قدرة المترشح على اجتياز امتحان التربية البدنية أو عدم القدرة، إضافة إلى نسخة أصلية من الشهادة المدرسية للمترشح أو شهادة التسجيل في البكالوريا مسلمة من الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، وشهادة إصدار حوالة بريدية من موقع الديوان وحوالة الدفع وشهادة الإقامة وظرف بريدي يحمل العنوان الشخصي للمتترشحين الأحرار أو المتمدرسين عن بعد، مع دفع حقوق التسجيل المقدّرة بـ1500 دينار للمترشحين المتمدرسين أو 3000 دينار للمترشحين الأحرار، الذين لم يتحصلوا على الشهادة من قبل، أو 5000 دينار للمترشحين الذين حصلوا على شهادة البكالوريا من قبل.

وأضاف ذات الديوان بأن كل مترشح مطالب باستعمال الرقم السري الخاص به لدى التسجيل، من أجل إعادة الدخول إلى الموقع، قصد التأكد من معلوماته الشخصية أو سحب استدعاء البكالوريا.

مؤكدا بأنه سيتم إعادة فتح موقع الديوان من جديد خلال الفترة الممتّدة بين 15 جانفي و15 فيفري المقبلين، لتأكيد التسجيل والتأكد من صحة معلومات المترشح الشخصية، مع ضرورة إبلاغ المؤسسات عن أيّ خطأ مسجّل في بيانات المترشّح قصد تصحيحها قبل سحب الاستدعاء.