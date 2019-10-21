تحقيقات في تحويل 33 هكتار من الأراضي الفلاحية لبنايات سكنية في معسكر

ذكرت مصادر مسؤولة، أن مصالح الدرك الوطني لإقليم بوهني، شرعت في تفعيل تحقيقات طالت العقار الفلاحي على مستوى بلدية مقطع دوز في معسكر.

العملية تمت بعد تلقي ذات المصالح، مراسلة مجهولة المصدر، تفيد بوجود تجاوزات وخروقات لدفتر شروط استغلال الأراضي الفلاحية المقيدة بوثيقة عقد الإمتياز.

المصادر أفادت بأن الحائزين على العقار، قاموا ببيع 33 هكتار لفائدة سماسرة قصد تحويلها إلى مساحات وأوعية عقارية لتشييد البنايات السكنية.

و أن ثمة متورطين حرروا عقدا عرفيا بين المستفيدين من قرار الإستغلال، وأحد السماسرة المقيم ببلدية عشعاشة في مستغانم.

التحقيقات توصلت إلى وجود استنزاف للعقار بتحويل 5 هكتارات إلى مواقع سكنية، قبل أن يصدر قرارا بتوقيف البناء.

والأدهى من ذلك لم يراع المتورطون مخاطر قرب هذا العقار من محيط 11 أنبوب غاز، يعبر إقليم البلدية، إحداها نحو ألميريا الإسبانية وأخرى باتجاه المحطة النفطية لمركب أرزيو.

وقد تتوسع دائرة التحقيقات لتشمل مصالح المجلس الشعبي البلدي، ومسؤولي الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لمعسكر، بوصفه الوصي على العقار الفلاحي.

لكون هذا الأخير، يحظر بيعه وفق ما يسمى بالإستغلال فقط، تناسقا مع ما تمليه شروط الإستفادة من عقد الإمتياز والإبقاء على العقار في إطار الإستثمار الفلاحي.