تحقيقات في شهادات التوظيف بعد اكتشاف شهادة جامعية مزورة نسبت لإطار بمؤسسة الجزائرية للأنابيب بغرداية

أمرت إدارة وحدة مؤسسة الجزائرية للأنابيب بغرداية، كل العمال بما فيهم الإطارات بتقديم الشهادات الأصلية لكل من الشهادات المدرسية.

و شهادات النجاح المؤقتة و الشهادات النهائية و شهادات التأهيل و الشهادات الجامعية التى تم تقديمها بملفات العمال خاصة خلال التوظيف بالمؤسسة.

وذلك بعد ارسال مجهولين لشهادة جامعية مزورة نسبت لاحد الاطارات بالمؤسسة و اتهمته باستعمالها خلال توظيفه بالمؤسسة قبل أكثر من 10 سنوات.

بالرغم من نفي ذات الاطار علمه بهذه الشهادة وهو ما طرح شبهات استخدام العديد من الاشخاص شهادات مزورة للتشغيل و ناهيك طرق مراقبة المؤسسة للشهادات اثناء عملية التوظيف بها.

و اتهم عدد من العمال أطراف بادارة الشركة باستعمال هذه الورقة لهذا الاطار خلال هذا التوقيت بالرغم من علمها بالموضوع قبل 3 اشهر و اخفائها الامر لاستعماله في انتخابات لجنة المشاركة.

التي شهدت احتجاجات بسببها اين اتهم عدد من العمال ادارة المؤسسة بفرض انتخابات لجنة المشاركة قبل الجمعية العامة للفرع النقابي المنتهية عهدته.

بالرغم من مراسلة الاتحاد المحلي لنقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين لادارة المؤسسة حول القضية.

و طالبو بتحقيق معمق من طرف المصالح الامنية المختصة بالتدخل لكشف الحقيقة فيما تعلق بالشهادات المستعملة خلال التوظيف بذات المؤسسة.

خاصة وان تحقيقات موازية تقوم بها مصالح البحث و التحري التابعة لجهاز الدرك الوطني حول شبهات فساد في صفقات مشاريع انجاز ارضيات اسمنتية و صفقة استيراد الات صنع الانابيب الحلزونية

بمئات الملايير اين تم استدعاء اطارات للتحقيق كما تم استدعاء المدير العام للمؤسسة للتحقيق في انتظار ما ستسفر عنه هذه التحقيقات.

“النهار” اتصلت بمدير وحدة غرداية السيد ع بن سعيد من اجل اخذ رايه في الموضوع اين رفض الاجابة عن قضية التحقيق في الشهادات

التى استعملت خلال التوظيف باعتبارها امر داخلي حسبه اما فيما يخص انتخابات لجنة المشاركة فاكد انها تسير بطريقة قانونية و انه تم رفع قضية ضد العمال الذين احتجو و بخصوص التحقيقات كشف انها بسبب رسالة مجهولة .