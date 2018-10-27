تحقيقات للكشف عن جهات نافذة تقف وراء صفحة الهارب أمير بوخرص

الشبكة أصبحت علبة سوداء لابتزاز المسؤولين وشخصيات عمومية

وسعت المصالح المختصة على مستوى جهاز الدرك الوطني تحقيقاتها حول شبكة أمير بوخرص، التي اختصت في الابتزاز ومساومة شخصيات عمومية ورجال أعمال.

والكشف حول إذا ما كانت هذه الصفحة تحتمي بجهات نافذة في الجزائر وتسير بأوامر فوقية، وتتمتع بحماية من أطراف مجهولة.

وأكد ذات المصدر بأن المصالح المختصة للدرك قد وسعت تحقيقاتها بأوامر من العدالة، لكشف كل الملابسات والخيوط المستورة التي تسير بها صفحة «أمير دي زاد» التي أصبحت علبة سوداء مختصة في التشهير والابتزاز ضد المسؤولين ورجال الأعمال والشخصيات العمومية.

وأشار ذات المصدر إلى أن المعلومات والاعترافات التي أدلى بها الموقوفون إلى حد الساعة بإمكانها أن تمكن من حل لغز الجريمة وتفكك شيفرة صفحة الهارب «أمير دي زاد». ع.س

عبد الحفيظ كورتل المستشار القانوني لقناة «النهار»:

«مجمّع النهار رفع 70 شكوى ضد مؤسسات وأشخاص شنوا حملة ضده»

كشف عبد الحفيظ كورتل، المستشار القانون لقناة «النهار» بأن مجمع «النهار» قد رفع 70 شكوى ودعوى قضائية على مستوى العدالة، ضد أشخاص ومؤسسات خاصة ومواقع استغلت حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي و«الفايسبوك» من أجل الإساءة والتحريض ضد عمال ومسؤولي مجمع «النهار».

وقال ذات المتحدث إن مجمع «النهار» ارتأى أن يحتكم إلى القضاء والوسائل القانونية، من أجل استرجاع حقه والدفاع عن كرامة عماله وصحفييه ومسؤوليه ضد الحملة التي شنت ضدهم.

وأكد المحامي كورتل بأن هذه الأطراف استغلت مواقع التواصل الاجتماعي لتحويلها لمنصات للسب والشتم وتشويه صورة الغير، مؤكدا بأن مجمع «النهار» هو مؤسسة لها الحق في أن تستند إلى القانون.