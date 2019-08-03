تحقيقات مع أمين عام ولاية مستغانم ومديري الأشغال العمومية والصناعة بتهمة الفساد

علمت “النهار أونلاين” أن مصالح الدرك الوطني بولاية مستغانم، قد فتحت تحقيقا، تم خلاله سماع عدد من المسؤولين التنفيذيين بالولاية.

وأوضحت مصادر “النهار أونلاين” أن الأمين العام لولاية مستغانم بوحيط العمري كان على رأس المسؤولين الذين شملتهم التحقيقات.

كما إستمع محققو الدرك إلى كلا من مدير الأشغال العمومية جغابة جمال ومديرة الصناعة حورية دبلاجي، إلى جانب مقاولين إثنين.

وتفيد معلومات تحوزها “النهار أونلاين” أن التحقيقات ركزت على قضية منح رخصتين إستثنائيتين لإستخراج ونقل مادة “التيف” منحت لمقاولين إثنين.

وقادت التحقيقات إلى أن عددا من المسؤولين المحليين والتنفيذيين تورطوا في منح تلك الرخصتين بطريقة غير قانونية للمقاولين.

كما كشفت التحريات أن الرخص منحت رغم عدم إستفادة الخزينة العمومية من أي دينار، فيما إستفاد المقاولان من مبلغ 16 مليار سنتيم.