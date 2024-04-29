تحقيق ابتدائي حول نشاط شبكة إجرامية لتبييض الأموال يكشف مفاجأة

أعلمت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي الرأي العام. أنه على إثر ورود معلومات حول شبكة إجرامية ناشطة في مجال تبييض الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن ممارسات تجارية مشبوهة في مجال تجارة التبغ. تم فتح تحقيق ابتدائي.

تورط شركة مختصة في مجال بيع التبغ

وتوصل التحقيق الابتدائي إلى تورط شركة مختصة في مجال بيع التبغ لمسيرها المدعو - ب، د، خ. في الوقائع باستعماله لسجلات تجارية لأشخاص لا تربطهم بها علاقة تجارية. مقابل تلقيهم لمبالغ مالية لتبرير المصدر غير المشروع لهذه الأموال التي يتم إيداعها لاحقا ببنوك مختلفة بأسماء المشتبه فيهم. لمنع اكتشاف مصدرها المشبوه المتأتي عن التهرب الضريبي وتبييض الأموال. علاوة على ضبط مبالغ مالية مزورة بالعملة الوطنية.

حجز أملاك عقارية ومعادن ثمينة وأكثر من 543 مليار سنتيم

و بناء على نتائج التحقيق الابتدائي قامت نيابة الجمهورية بإصدار أذون بالحجز عن أملاك عقارية. ومنقولات و أموال موجودة بالحسابات البنكية ومعادن ثمينة. بمبلغ يفوق 543 مليار سنتيم بتاريخ 2024/04/28.

وتم تقديم المشتبه فهم أمام نيابة الجمهورية التي أمرت بفتح تحقيق قضائي في الوقائع ضد المتهم بد، خ وشركته. ومن معهم بجناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني، والتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية. وتبييض العائدات الإجرامية وإخفائها في إطار جماعة إجرامية منظمة وجنح الغش الضريبي. وممارسة نشاطات تجارية تدليسية بواسطة فواتير وهمية ومزورة. الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون مكافحة التزوير واستعمال المزور وقانون الضرائب المباشرة. والرسوم المماثلة وقانون الممارسات التجارية .

وفي نفس اليوم قام قاضي التحقيق باستجواب المتهمين عند الحضور الأول. وأصدر أوامر بإيداع 12 متهما رهن الحبس المؤقت فيما أخضع باقي المتهمين لإجراءات الرقابة القضائية.

للإشارة، فإن التحقيق القضائي في الوقائع لا يزال مستمرا .