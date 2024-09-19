تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب في الـ 2025

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، اليوم، أن قطاعه يستهدف زراعة 1,6 مليون هكتار من الأراضي خلال حملة الحصاد والبذر لسنة 2024-2025، للتمكن من بلوغ الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب العام المقبل.

وخلال ترأسه لإجتماع وطني لتحضير حملة الحصاد والبذر، جمعه برؤساء اتحادات تعاونيات القمح والبقول الجافة، شدد شرفة أن الهدف المسطر للموسم الجديد يتثمل في زراعة 3,069 مليون هكتار، 55 بالمائة منها ستخصص للقمح الصلب 1,6 مليون هكتار، بينما سيتم زرع أكثر من مليون هكتار من مادة الشعير.

كما أعلن شرفة عن وضع 4,2 مليون قنطار من البذور وكمية كافية من الأسمدة تحت تصرف الديوان الجزائري المهني للحبوب، لضمان الوصول إلى الهدف المسطر.

وأسدى شرفة تعليمات شدد فيها على أهمية انطلاق موسم الحصاد والبذر في وقته، للنجاح في إنتاج نحو 30 مليون قنطار من القمح الصلب هذا الموسم, وتفادي التأخير المسجل العام الماضي، خاصة وان الأمطار الخريفية هطلت في موعدها هذا العام.

وطالب المسؤول الأول في القطاع إطارات الديوان الجزائري المهني للحبوب بتوفير البذور للفلاحين ب”سلاسة”، مشيرا إلى الإجراءات الجديدة المتخذة في هذا الصدد، كتخصيص حصة لكل ولاية.