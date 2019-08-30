تحقيق السلم والتعاون والتنمية في صلب خطة العمل المستقبلية للتيكاد

اختتمت اليوم الجمعة بيوكوهاما اليابانية القمة السابعة لمؤتمر طوكيو للتنمية في إفريقيا.

وخلصت القمة إلى رسم ورقة طريق للسنوات الثلاث المقبلة، والتركيز على تعزيز التعاون في مجالات تحقيق السلم والتنمية والإبتكار.

خلال الجلسة الختامية للقمة، أكد رئيس وزراء اليابان شينزو أبي، أن تيكاد 7 حققت نجاحا كبيرا.

وعرفت القمة مشاركة قياسية مقارنة بآخر طبعة، داعيا شباب إفريقيا إلى الدراسة باليابان لما تحوزه من إمكانيات في مجال التكوين.

وأشار رئيس وزراء اليابان، إلى أن بلاده تنوي استقبال 9 آلاف شاب للتدريب والتكوين ومن تم الإستفادة من خبرة هذا البلد.