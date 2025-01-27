تحقيق صادم عن محتويات الأغذية التي يتناولها الفرنسيون!

كشفت قناة “أم 6” الفرنسية، في تحقيق صحافي صادم، عن محتويات الأغذية التي يتناولها الفرنسيون. إذ تبيّن أنها مليئة بمعدن “الكادميوم” السام.

وبثت القناة الفرنسية، تحقيقاً صحافياً، صدم المجتمع الفرنسي، جاء فيه أن الأغذية التي يتناولها الفرنسيون تحتوي على “كادميوم” أكثر من النسبة الموصى بها من طرف وكالة السلامة الصحية للأغذية والبيئة والعمل.

وتوصّل التحقيق إلى أن السبب الرئيس لارتفاع معدن “الكادميوم” في غذاء الفرنسيين إلى أكثر من 20 غراماً في الطن. هو الأسمدة المستوردة من المغرب التي تحتوي على ما نسبته أكثر من 90 غراماً في الطن.

هذا، ويسبّب معدن “الكادميوم” آثارا سامة على الكلية والهيكل العظمي والجهاز التنفسي. وهو مسرطن بدرجة كبيرة.