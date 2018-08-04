تحقيق نحو 750 ألف قنطار من الخضر والفواكه بورقلة 

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تحقيق نحو 750 ألف قنطار من الخضر والفواكه بورقلة 
بقلم حكيم،ش

تم جني محصول قدره 749.997 قنطار من مختلف أنواع  الخضر والفواكه المزروعة داخل البيوت البلاستيكية، برسم الموسم الفلاحي الجاري بولاية ورقلة.

وتم إنتقال المساحة المزروعة، داخل البيوت البلاستيكية من 384.25 هكتار خلال الموسم الفلاحي 2017، إلى2088.38  هكتار خلال الموسم الفلاحي الجاري

كما إنتقل كذلك الإنتاج المحقق في مختلف الشعب الفلاحية، من 223.825  قنطار من  مختلف أنواع الفواكه والخضر، خلال الموسم الماضي إلى 749.997 قنطار في الموسم الحالي

ويتوزع الإنتاج المحقق برسم الموسم الفلاحي الحالي، على مساحة بأزيد من 2.088 هكتار

خصصت من بينها مساحة 1.535 هكتار لإنتاج محصول البطيخ الأحمر “الدلاع”، وما يفوق 276 هكتار لإنتاج الشمام

فيما تتوزع باقي المساحة، على إنتاج الطماطم والفلفل والخيار والكوسة “القرعة” وغيرها.


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