تحقيق نحو 750 ألف قنطار من الخضر والفواكه بورقلة 

تم جني محصول قدره 749.997 قنطار من مختلف أنواع الخضر والفواكه المزروعة داخل البيوت البلاستيكية، برسم الموسم الفلاحي الجاري بولاية ورقلة.

وتم إنتقال المساحة المزروعة، داخل البيوت البلاستيكية من 384.25 هكتار خلال الموسم الفلاحي 2017، إلى2088.38 هكتار خلال الموسم الفلاحي الجاري

كما إنتقل كذلك الإنتاج المحقق في مختلف الشعب الفلاحية، من 223.825 قنطار من مختلف أنواع الفواكه والخضر، خلال الموسم الماضي إلى 749.997 قنطار في الموسم الحالي

ويتوزع الإنتاج المحقق برسم الموسم الفلاحي الحالي، على مساحة بأزيد من 2.088 هكتار

خصصت من بينها مساحة 1.535 هكتار لإنتاج محصول البطيخ الأحمر “الدلاع”، وما يفوق 276 هكتار لإنتاج الشمام

فيما تتوزع باقي المساحة، على إنتاج الطماطم والفلفل والخيار والكوسة “القرعة” وغيرها.