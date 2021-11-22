تحقيق يكشف تورط الجيش الفرنسي في جرائم حرب بمصر

كشف تحقيق استقصائي قامت به هيئة من الصحفيين، تواطؤ فرنسا في انتهاكات وفضائح أثناء عملية عسكرية سرية بالحدود المصرية الليبية. كما أفاد التحقيق عن تسريب مئات من الوثائق السرية لوزارة الدفاع الفرنسية، تكشف قصف مهربين ومدنيين أثناء عملية عسكرية سرية.

وأدان تحقيق الصحافيين، كل من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ووزير دفاعه وكذا رئيس الفرنسي الحالي ايمانويل ماكرون. إضافة إلى وزير الخارجية الفرنسية جون ايف لودريان ومدير المخابرات العسكرية الجنرال كريستوف قومار.

وحسب تحقيق الصحافيين، فإن هذه الأسماء كانوا على علم بالعمليات السرية منذ 2015. كما ترقى حسب هيئة الصحفيين الى جرائم حرب.

وشاركت القوات الفرنسية، حسب الوثائق المسربة، في ما لايقل عن 19 عملية قصف على المدنيين وقد يكونوا عدد الضحايا بالميئات. كما وعد المسؤولون عن التحقيق بأسبوع كامل من الترسيبات باسم مذكرات الرعب.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أن وزيرة الدفاع الفرنسية،طلبت فتح تحقيق فيما نشره موقع “ديسكلوز”عن استخدام القاهرة لمعلومات استخباراتية فرنسية،باستهداف مهربين. كما قالت الوكالة إن الموقع نشر، مستندا لـ”وثائق دفاع سرية” عن فرنسا أنها تقدم معلومات استخباراتية للسطات المصرية. حيث تستخدم القاهرة لاستهداف مهرّبين عند الحدود المصرية-الليبية وليس جهاديين بخلاف ما هو متّفق عليه.

وسبق أن جاء اسم فرنسا في أحد التحقيقات السابقة والذي يدعى “وثائق باندورا”، أين تعهدت الحكومة الفرنسية، بتحليل محتواها. كما تكشف الوثائق، تفاصيل الأنشطة المالية الخارجية لشخصيات سياسية عالمية بارزة.

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