تحقيق 1.7 مليون أورو من الصادرات السمكية في 2023

حققت ولاية عين تموشنت، مداخيل بقيمة مداخيل بقيمة 1.7 مليون أورو برسم عام 2023، في مجال تصدير المنتوج السمكي، حسب ما كشف عنه كشف هواري قويسم، المدير الولائي لقطاع الصيد البحري و تربية المائيات البولاية.

وقال قويسم في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية، إنّ كمية الصادرات بلغت 700 طن تضمنت عديد الأصناف. منها الرخويات والقشريات وعادت حصة الأسد من هذه الصادرات لسمك الأخطبوط . مضيفا ” أسماك عين تيموشنت تصدر بالأساس إلى الدول الأوروبية وخاصة فرنسا والبرتغال”.

وعرفت قيمة الصادرات السمكية إرتفاعاً ملموساً في الكمية والمداخيل مقارنة بسنة 2022. التي سجل خلالها قطاع الصيد البحري وتربية المائيات بعين تموشنت، تصدير زهاء 500 طن. سمحت بتحقيق 1.5 مليون سورو و ذلك بفضل الإستراتيجية التي يتبناها القطاع في تشجيع الصادرات.

وتنشط في مجال تصدير المنتجات السمكية أربع وحدات بولاية عين تموشنت، استطاعت أن تقتحم عدداً من الأسواق الدولية وتفرض مكانتها خاصة على مستوى عدد من الدول الأوروبية.

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