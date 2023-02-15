تحكيم جنوب افريقي لإدارة مباراة شباب بلوزداد والترجي

عينت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، طاقم تحكيم من جنوب افريقيا لإدارة مباراة شباب بلوزداد، والترجي التونسي.

واختارت الكاف، الحكم الجنوب افريقي ابونجيل توم، لإدارة هذه المباراة، التي تدخل ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

كما سيدير الحكم أبونجيل توم، هذا اللقاء بمساعدة مواطنيه زاخيل توسي جرانفيل، بالإضافة لخاموسي رارازيميساني.

يذكر أن المباراة التي ستجمع شباب بلوزداد، بالترجي التونسي، مقررة السبت المقبل، بملعب “5 جويلية” انطلاقا من الثامنة ليلا.