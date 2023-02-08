تحكيم سنغالي لادارة مباراة شباب بلوزداد والزمالك المصري

عينت لجنة التحكيم للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، طاقم تحكيم سنغالي، لإدارة مباراة شباب بلوزداد، والزمالك المصري، في رابطة أبطال افريقيا.

وكشفت الصفحة الرسمية لشباب بلوزداد، عن تعيين الحكم السنغالي عيسى سي، لإدارة مباراتهم أمام الزمالك المصري.

كما سيكون الحكم، عيسى سي، مرفوقا في إدارة هذا اللقاء بمواطنيه الحاجي مالك سامبا (مساعد أول)، ونهى بنغورا (مساعد ثاني).

يذكر أن شباب بلوزداد، يواجه الزمالك المصري، الجمعة المقبل، بملعب القاهرة، برسم الجولة الاولى من دور مجموعات رابطة الأبطال.