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الرياضة

تحكيم ليبيري لمباراة المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة أمام غانا

بقلم عزيز طالبي
تحكيم ليبيري لمباراة المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة أمام غانا
المنتخب
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كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن تعيين حكما ليبيريا لإدارة مباراة المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة أمام غانا.

وستلعب المباراة يوم الجمعة 24 مارس  بداية من الساعة 20:00 سا، بملعب 19 ماي 1956 بعنابة استعداد لكأس إفريقيا لأقل من 23 سنة بالمغرب.

و قالت أن الحكم حسن وينىه كورني سيدير المباراة بشكل رئيسي بمساعدة جوال وونكا دووي، و ايفرام واهغار قرو، إلى جانب مويس فوركبا.

فيما سيكون مفوض المباراة الليبي جمال سالم امبايا.

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