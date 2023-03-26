تحلية مياه البحر إستراتيجية هامة لتحقيق الأمنين المائي والغذائي للجزائر

أكد استاذ بالمدرسة الوطنية العليا للري بالبليدة، محمد مدي أن تحلية مياه البحر إستراتيجية هامة جدا لتحقيق الأمنين المائي و الغذائي للجزائر.

وقال الأستاذ محمد مدني، في تصريح خص به “القناة الإذاعية الأولى” ، أن عملية تسيير تحلية مياه البحر كانت تتأرجح بين وزارتي الموارد المائية والطاقة. قائلا “الآن بإنشاء هذه الوكالة سوف تتضح الرؤية فيما يخص تسيير هذه الموارد المائية الهامة. والتي سوف تغطي العجز الكبير التي تعاني منه الجزائر.

وفي سياق متصل، أكدت المديرة المساعدة للدراسات والشهادات والتكوين المتواصل بالمدرسة العليا للري بالبليدة جذار هلال ذهبية. أن الوكالة ستكون رافعة للبحث العلمي في مجال الري. وسوف تساعد الباحثين على إجراء بحوثهم مع شريك وطني قادر على تدعيمهم .

للإشارة فقد صدر في العدد 16 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتحلية المياه وتنظيمها وسيرها. كما تعتبر هذه الوكالة الجديدة وسيلة لتنفيذ السياسة الوطنية في مجال تحلية المياه”. حيث يهدف نشاطها إلى تدعيم القدرات الوطنية في إنتاج المياه قصد توفير الأمن المائي.