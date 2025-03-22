تحلية مياه البحر ..نحو انجاز محطات كبرى في 6 ولايات بدءاً من 2026

أعلن ابراهيم محمد رئيس دائرة انجاز المشاريع بالوكالة الوطنية لتحلية المياه عن بدء تنفيذ 06 محطات كبرى لتحلية مياه البحر اعتباراً من العام 2026.

و أكد محمد ابراهيمي، رئيس دائرة إنجاز المشاريع بالوكالة، في تصريحات لوكالة الانباء الجزائرية على أن كل محطة من المحطات 6 المزمع إنشاؤها ستتمتع بقدرة إنتاجية تصل إلى 300 ألف متر مكعب يومياً.

وستقام هذه المحطات في ولايات سكيكدة، جيجل، تيزي وزو، الشلف، مستغانم وتلمسان. وذلك في إطار خطة تهدف إلى تأمين إمدادات المياه في مختلف المناطق.

وأضاف ابراهيمي أن الدراسات الحالية تشمل الربط البعدي لثمانية عشرة ولاية أخرى. سيتواصل تزويدها بمياه الشرب من المحطات الجديدة.

وأوضح المسؤول أن هذه المشاريع تتماشى مع الخطط التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. الذي أعلن في فيفري الماضي عن بدء تنفيذ مشاريع جديدة لتحلية مياه البحر اعتباراً من عام 2026.

وقد وعد تبون بتغطية 62 بالمئة من الحاجيات الوطنية من المياه عن طريق تحلية مياه البحر، بعيداً عن الاعتماد على المياه الجوفية.

وتستمر الجهود في تطوير قطاع تحلية مياه البحر في الجزائر حيث قام الرئيس تبون مؤخراً بتدشين أربع محطات جديدة لتحلية مياه البحر في ولايات الطارف (كودية الدراوش)، بومرداس (كاب جنات)، تيبازة (فوكة) ووهران (الرأس الأبيض).

وقد بلغت الطاقة الإنتاجية لكل من هذه المحطات 300 ألف متر مكعب يومياً، بتكلفة إجمالية قاربت 2.4 مليار دولار أمريكي.

ومن المتوقع أن يتم قريباً تدشين محطة مماثلة في ولاية بجاية، في منطقة “تيغرمت - توجة”. ليصل بذلك عدد المحطات المنتجة للمياه الصالحة للشرب إلى 19 محطة. وبذلك سترتفع القدرة الإنتاجية الوطنية من المياه المحلاة من 2.2 مليون متر مكعب إلى 3.7 مليون متر مكعب يومياً. وهو ما يمثل حوالي 42 بالمئة من إجمالي الطلب الوطني على المياه.