تحلية مياه البحر والري الفلاحي.. محاور أساسية للتعاون بين الجزائر وليبيا

ترأس الأمين العام لوزارة الري، عمر بوقروة، اليوم الأربعاء، اجتماعا تقنيا موسعا، بحضور إطارات الوزارة وممثلي المؤسسات والهيئات التابعة لقطاع الري، إلى جانب أعضاء الوفد الليبي. وذلك في إطار زيارة العمل الرسمية يقوم بها وزير الموارد المائية بدولة ليبيا الشقيقة، محمد حسني عويدان، إلى الجزائر.

ويأتي هذا الإجتماع تجسيدا للإرادة المشتركة للبلدين الشقيقين الرامية إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال الموارد المائية، وتبادل الخبرات والتجارب. بما يسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بالأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة.

وخلال اللقاء، استمع الوفد الليبي، إلى عرض مفصل حول التجربة الجزائرية في مجال تسيير الموارد المائية. استعرض فيها أبرز الإنجازات والمشاريع المنجزة، وآليات التخطيط والدراسات المعتمدة. فضلاً عن البرامج الاستراتيجية المتعلقة بتحلية مياه البحر، وتعزيز خدمات التزويد بالمياه الصالحة للشرب، والتطهير، والري الفلاحي. بما يعكس ما حققته الجزائر من تقدم في مجال تحقيق الأمن المائي وضمان الاستغلال المستدام للموارد المائية.

من جانبه، أشاد مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة الموارد المائية الليبية بمستوى التعاون الثنائي القائم بين الجزائر وليبيا. مثمنًا الإنجازات التي حققتها الجزائر، ولاسيما في مجال تحلية مياه البحر. اعادة استغلال المياه المصفاة في الفلاحة و الصناعة. كما أعرب عن تطلع بلاده إلى الاستفادة من هذه التجربة الرائدة وتوسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين الشقيقين.

وفي الختام، اتفق الطرفان على الشروع في إعداد مسودة مشروع مذكرة تفاهم تحدد الإطار العام للتعاون الثنائي. على أن تشمل ستة محاور أساسية، من بينها تحلية مياه البحر، والري الفلاحي، وإدارة الموارد المائية، والتكوين وتبادل الخبرات. إلى جانب تطوير التعاون التقني والمؤسساتي، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التعاون بين الجزائر وليبيا. وأكدا حرصهما على مواصلة التنسيق والتشاور وتكثيف تبادل الخبرات والتجارب الناجحة. بما يرسخ علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين، ويعزز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات وتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.

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