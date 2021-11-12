تحليق نسر حول موقع معزول يكشف جثة شيخ مفقود منذ 4 أيام في سطيف!

المعاينة الأولية أكدت بأن الطائر نهش أجزاءً من يدي الضحية في منطقة “بازر سكرة”

عثر، أول أمس، أعوان الحماية المدينة في العلمة بسطيف، على الشيخ “ب.ع”، صاحب 85 سنة، بعد 4 أيام من البحث عنه، حيث وجد ميتا في منطقة “السبخة”، التي تبعد حوالي 5 كلم عن مقر سكنه.

وما ساعد على العثور عليه، هو تحليق نسر فوق جثته، كان قد نهش يديه، حيث استغرب المواطنون من وجود نسر بتلك المنطقة، أين سارعوا لطلب النجدة من أعوان الحماية المدينة، وأثناء تنقلهم إلى مكان تحليق النسر، تم العثور على الجثة ملقاة على الأرض.

وحسب مصادر “النهار” التي أكدت بأن الشيخ يعاني من مرض “الزهايمر”، واختفى عن الأنظار منذ 4 أيام كاملة، ليقوم أهله بتبليغ المصالح المعنية بالبحث عنه، إضافة إلى إطلاق حملة بحث واسعة عنه من طرف سكان الحي والجيران، وأضافت ذات المصادر، أن مصالح الحماية المدينة بوحدتي العلمة وسطيف، باشرت على الفور عملية البحث عن الشيخ ليومين كاملين، مدعمين بفرقتي الغطاسين والبحث والتعرف في الأماكن الوعرة، خاصة وأنهم تلقوا معلومات أنه من المرجح أن يكون قد سقط في مجرى مياه محطة تصفية المياة، أين قامت فرق العكس بتمشيط المحطة، التي حالت دون العثور عليه، حيث تم خلال اليوم الثاني من البحث عنه العثور على حذائه والعصا الخاصة به، ليتم بعدها تجنيد فرق الحماية المدنية بولايات الجزائر، عنابة، ميلة، برج بوعريربج وحدتي العلمة وسطيف، إضافة إلى الفرق التقنية المزودة بالكلاب المدربة للبحث عن الأشخاص في مثل هكذا ظروف.

وخلال اليوم الرابع، تلقوا بلاغا من المواطنين الذين لم يبخلوا بالبحث عن الشيخ، بوجود نسر يحلق في منطقة “السبخة”، فتبادر إلى أذهانهم أنه من الممكن أن يكون الشيخ في تلك المنطقة، وبالفعل تم العثور عليه جثة هامدة، بعدما نهش النسر يديه، ليتم نقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى “صروب الخثير” في العلمة.

وأضافت مصادر “النهار”، أن تنقل الشيخ لتلك المنطقة التي لم تتوصل إليها فرق البحث، دليل على معرفته التامة بمختلف أماكن المنطقة، خاصة الوعرة منها، كونه من سكان المنطقة ويعرف خباياها جيدا.