ترأس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم، اجتماعا خصِّص لقطاع النقل.

الاجتماع جاء على إثر المأساة الأخيرة لحادثة سقوط حافلة في وادي الحراش بالعاصمة، حيث استهل بالترحم على أرواح الضحايا.

وفي الاجتماع ذاته، أمر الرئيس تبون بسن تشريعات جديدة تخص تنظيم حركة المرور، لا سيّما كيفيات تسليم رخصة السياقة، وعرضها على اجتماع مجلس الوزراء المقبل.

وأيضا تحميل المسؤولية المدنية للمُتسببين في حوادث المرور، وإحالة السائقين على المراقبة الدورية. بالإضافة إلى تكثيف مراكـز الرقابة لكشف احتمالية تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.

ووفقا لبيان رئاسة الجمهورية، سيتم أيضا توسيع المسؤولية على الحوادث لأوّل مرة، ضد الأطراف المكلفة بالطرقات وصيانتها ومدارس تعليم السياقة ومؤسسات المراقبة التقنية للمركبات وكل طرف آخر تثبت مسؤوليته في الحوادث.

وأضاف البيان أن رئيس الجمهورية كلّف مصالح الدرك والأمن الوطني بتشديد المراقبة عبر كافة التراب الوطني، لفرض التطبيق الصارم لقانون المرور، بهدف الحد من إرهاب الطرقات.