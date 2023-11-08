تحمي من أمراض قاتلة.. الموافقة على هذه اللقاحات الجديدة

قدمت منظمة الصحة العالمية، موافقتها على 4 لقاحات جديدة تحمي من الإصابة بأمراض قاتلة.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسيوس، عن موافقته على اللقاح الثاني للملاريا. واللقاح الثاني الذي يحمي من حمى الضنك. والثالث للمكورات السحائية، والرابع للوقاية من فيروس كورونا من السلالة XBB من اوميكرون.

وأوصت المنظمة بلقاح جديد يحمل اسم، R21/Matrix-M، للوقاية من الملاريا لدى الأطفال. والذي طورته جامعة أكسفورد، ويتمتع بالأمان والفاعلية.

كما أصدرت منظمة الصحة العالمية، أيضًا توصيات بشأن نصيحة الفريق المعنى باللقاحات ساج SAGE. بشأن اللقاحات الجديدة لحمى الضنك والتهاب السحايا.

إلى جانب جدول التحصين وتوصيات المنتجات الخاصة بكورونا، وأصدرت منظمة الصحة العالمية. وأيضًا توصيات برنامجية رئيسية للتحصين بشأن شلل الأطفال، IA2030، واستعادة برنامج التحصين.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن لقاح R21 هو لقاح الملاريا الثانى الذى توصى به منظمة الصحة العالمية، بعد لقاح RTS,S/AS01. الذي حصل على توصية منظمة الصحة العالمية في عام 2021.

وقد ثبت أن كلا اللقاحين آمنان وفعالان فى الوقاية من الملاريا لدى الأطفال. وعندما يتم تنفيذهما على نطاق واسع، فإنهما فعالان، من المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على الصحة العامة.

كما أثبت لقاح حمى الضنك الرباعي الحي الموهن الذى طورته شركة “تاكيدا” (TAK-003) فعاليته ضد جميع الأنماط المصلية الأربعة للفيروس لدى الأطفال المصابين بفيروس.

وأوصى فريق الخبراء الاستشاري الاستراتيجي المعني بالتحصين SAGE بأن تقوم جميع البلدان فى حزام التهاب السحايا الأفريقى بإدخال اللقاح المتقارن الخماسي التكافؤ للمكورات السحائية. الذي يستهدف المجموعات المصلية A وC وY وW وX (Men5CV) فى برامج التحصين الروتينية الخاصة بها فى جدول جرعة واحدة فى عمر 9 إلى 18 شهرًا.

كما تم تقديم بيانات محدثة حول فعالية اللقاح الجديد أثناء تداول سلالات اوميكرون Omicron XBB الفرعية. والبيانات ما قبل السريرية والسريرية عن لقاحات XBB الجديدة أحادية التكافؤ.

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