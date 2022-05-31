“تحواس” وخدمات سياحية بالتقسيط!

أطلق مصرف “السلام الجزائر”، اليوم الثلاثاء، خدمة جديدة لفائدة زبائنه، بالتعاون مع مجمع “نسيب للسياحة”، تقضي بتقديم خدمة سياحية محلية بالتقسيط لفائدة العائلات الجزائرية، من ذوي الدخل الضعيف ممن ترغب في قضاء عطلها السنوية بأشكال مختلفة، على أن يكون التسديد خلال فترة لا تتعدّى السنتين، وفق ما أكده مدير بنك “السلام”، ناصر حيدر، لـجريدة “النهار”.

بنك “السلام” يطلق خدمة جديدة بالشراكة مع مجمع “نسيب للسياحة”

وتتمثل هذه الخدمة في مباشرة العائلات الجزائرية بفتح دفاتر ادخار على مستوى بنك “السلام”، وعلى إثر هذا الإجراء، يستطيع زبائن البنك الحصول على خدمة السياحة بالتقسيط من طرف مجمع “نسيب للسياحة”، في إطار عملية شراكة تجمع البنك والمجمع السياحي.

وفي تصريح له، قال مدير بنك “السلام”، ناصر حيدر، “أطلقنا خدمة ادخار لفائدة زبائننا تحت مسمّى سياحتي، تسمح للمكتتبين بالاستفادة من الإقامة السياحية بالتقسيط، سواء كانت سياحة صيفية كانت أو حموية أو سفر داخلي في جميع فصول السنة، كما أن هذه الخدمة، هي في خدمة جميع شرائح المجتمع الجزائري”، موضحا بأن مهام المصرف تتمثل في خدمة الادخار، في حين يكون على عاتق مجمع “نسيب” تقديم خدمة التقسيط بالتعاون مع المصرف.

من جهته، قال مدير مجمع “نسيب”: “من خلال هذه الاتفاقية، سنقوم بالترويج للسياحة الداخلية، ونفتح الباب أمام السائح الجزائري لقضاء عطلته السنوية في الجزائر، وذلك في إطار استراتيجية التشجيع على السياحة الداخلية ودفع السائح الجزائري على الحفاظ على العملة الصعبة في البلاد، كما أن السياحة بالتقسيط تجعل الجزائري مرتاحا في عملية التسديد”.